الدمام 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 إبريل 2023 م واسانطلقت اليوم تصفيات طلاب تعليم الشرقية في مسابقة وزارة التعليم لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية، وسط مشاركة 102 طالب يمثلون مختلف المراحل الدراسية الحكومية والأهلية والأجنبية، وذلك على مسرح تعليم المنطقة بالدمام.ويشارك في التصفيات عشرة محكمين من المختصين بإجراء عمليات الفرز والتحكيم وفق الضوابط والمعايير الموضوعية المعلنة.وأكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن الزهراني، الاهتمام الكبير والعناية الذي توليها حكومتنا الرشيدة "وفقها الله" على تنشئة النشء على حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاعتناء بهما، وخير شاهدٍ على ذلك مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص،إلى أن المسابقة ترمي إلى تشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية، وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك، وتشجيعهم على الإقبال على حفظ القرآن وترتيله وحفظ الأحاديث النبوية، مما يسهم في تعزيز الهوية الإسلامية، لافتاً إلى أن المسابقة تنقسم لمسارات عدة، منها مسار حفظ القرآن الكريم، وتلاوة القرآن، وحفظ السنة النبوية، مبينا أن المسابقة تتكون من ثلاثة مراحل.// انتهى //14:55ت م0117