الدمام 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستواصل حملة (صحتك في رمضان) التي تُنظمها صحة الشرقية، أنشطتها التوعوية والتثقفية الهادفة إلى توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالعادات والأساليب الصحية خلال شهر رمضان لتناول الوجبات الغذائية للصائمين واتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية.وشهدت الحملة منذ انطلاقها مطلع شهر رمضان الكريم زيارة أكثر من 8 آلاف موقع شملت المجمعات التجارية ونقاط البيع ومجالس الشرقية، وتوزيع قرابة 10 آلاف بوستر توعوي بمشاركة قرابة 1000 متطوع ومتطوعة موزعين على ٢٠٠ فريق تطوعي في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.وتستهدف الحملة جميع شرائح المجتمع وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تضمنت إقامة أركان توعية وتثقيفية حول الصحة في رمضان وتوزيع حقائب صحية لكبار السن ومرضى الضغط والسكر، إضافة إلى تفعيل الحملة إلكترونياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصحة الشرقية ونشر رسائل توعوية عبر الشاشات العملاقة بالشوارع والشركات والمستشفيات والأماكن العامة.// انتهى //14:56ت م0118