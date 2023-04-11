نجران 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسدشَّنَ محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي أمس ، الخطة الإستراتيجية لجمعية بيِّنات لتحفيظ القرآن الكريم بشرورة 2023م-2025م ، وذلك بقاعة التدريب بالجمعية .واستهلت فعاليّات حفل التدشين بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، كما قدّم المشرف العام على الخطة الإستراتيجية لجمعية بيِّنات لتحفيظ القرآن الكريم بشرورة عبدالكريم بن مبخوت الصيعري نبذة مختصرة عن أهم الخطوات التي قامت بها الجمعية للوصول إلى هذه الإستراتيجية التي تخدم أهداف الجمعية خلال السنوات الثلاث القادمة ، وعرض مرئي لأبرز المنجزات التي حققتها الجمعية خلال الفترة السابقة ، تلتها كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور طالب بن أحمد الهمامي نوَّه خلالها بما تقدمه القيادة الرشيدة- حفظها الله- من تسهيلات لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم على مستوى المملكة.وفي ختام الحفل كرَّم محافظ شرورة المكلف ، الطلاب الخاتمين والطلاب المجازين من الحلقات القرآنية.// انتهى //14:59ت م0119