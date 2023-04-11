جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة المهندس فيصل السمنودي وأعضاء مجلس الإدارة.وتسلّم سموّه نسخةً من التقرير السنوي الذي تضمّن مشاريع الجمعية ومنجزاتها والأرقام والإحصاءات والمبادرات في محافظة جدة للعام 2022م.يُذكر أن الجمعية قدمت خدماتها لأكثر من 58 ألف أسرة للعام 2022م عبر أكثر من 200 ألف خدمة، اشتملت على التدريب والتخطيط والتأهيل وتطوير المهارات وتوفير العلاج والحماية وتمكين السيدات الأرامل والمطلقات المعيلات لأسرهم.كما قامت الجمعية بتأهيل أكثر من 2000 ممارس ومختص من خلال مركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين.وتستهدف الجمعية خلال العام الحالي تقديم خدماتها للمستفيدين عبر 3 محافظ رئيسية تتضمن 91 مشروعاً في مجال التنمية والرعاية.// انتهى //15:13ت م0121