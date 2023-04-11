الباحة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستواصل مبادرة طهاة المخواة، والتي انطلقت مع بداية شهر رمضان الحالي للعام الرابع على التوالي، في إعداد وجبات السحور المختلفة وتوزيعها على فئات الاستهداف من المتعففين والعمالة في المحافظة.وجاءت المبادرة في نسختها الرابعة لتتوج العمل الذي انطلقت به منذ النسخة الاولى في عام 2020 فترة كوفيد-١٩ ، حيث يقوم عدد من أبناء وبنات محافظة المخواة ويطهي وإعدد وجبات السحور وفق أعلى المعايير الصحية والسلامة، وتقديمها من خلال أسلوب مميز من الخدمة من حيث الإعداد مروراً بالتغليف الصحي.ومنذ انطلاقات هذه المبادرة وصل عدد الوجبات التي تم إعدادها 50,000 وجبة، إذ تم هذا العام رفع عدد الوجبات ليكون اكثر من 500 وجبة يومياً ما بين وجبات إفطار يتم توزيعها من جميع منافذ العبور للمسافرين المارين من محافظة المخواة، إلى وجبات السحور التي يتم إعدادها.وقامت هذه المبادرة تحت اشراف مباشر منّ محافظة المخواة وشراكة استراتيجية مع الغرفة التجارية بالمخواة، ودعم من رجال الأعمال من القطاع الخاص بالمحافظة.ويقوم على هذه المبادرة شباب متطوعون داعمون التي انطلقت من فكرة ابتكرها مؤسس مبادرة طهاة المخواة الشاب فيصل العُمري، ، لتكون اليوم الهدف الاسمى لشباب المحافظة للمشاركة في كل فترة من شهر رمضان المبارك، مع التوجه الكبير لاستدامة هذه المبادرة.// انتهى //16:04ت م0138