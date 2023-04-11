بريدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واساختتمت جمعية الزاد للخدمات الإنسانية بمدينة بريدة أمس لقاءً بعنوان " رمضانك صحي" ، بحضور 45 مستفيداً , وبالشراكة مع مستشفى القصيم الوطني ، للتعريف على السلوكيات الصحية للتغذية وقواعد الإفطار في رمضان.ويهدف اللقاء إلى توضيح ثلاثة محاور وهي السلوكيات الصحية في التغذية برمضان ، والقواعد السليمة في الإفطار الصحي ، وكيفية الطرق الصحيحة لتجنب السمنة في رمضان.وأشارت الجمعية إلى أن اللقاء يأتي ضمن برنامج "معاً نرتقي " الذي يشمل عدداً من اللقاءات ، التي تحرص الجمعية من خلالها لتقديم حزمة منوعة من الأنشطة ما بين برامج ثقافية وتوعية صحية ، ومسابقات أسرية رمضانية تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية ، بهدف استثمار أوقات الفراغ لديهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.// انتهى //16:20ت م0142