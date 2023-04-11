الباحة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واساختتمت أمس منافسات بطولة دوري الحسام لكرة قدم الصالات التي نظمها فرع وزارة الرياضة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, وحضور وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم الشهري وعدد من قيادات الجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك في الصالة المغلفة بمدنية الملك سعود الرياضية بالباحة .وتُوّج فريق أمانة الباحة بلقب البطولة في نسختها الأولى بعد فوزه علي فريق فرع وزارة الرياضة بالمنطقة في نهائي البطولة التي شهدت مشاركة 16 فريقاً يمثلون الإدارات الحكومية بالمنطقة و400 لاعب وإداري، وأدار المباريات 20 حكماً معتمداً ، ومشاركة 100 منظم ومتطوع من القطاعين الصحي والرياضي, إضافةً إلى إقامة عدد من البرامج الاجتماعية والثقافية والتوعية الصحية بمشاركة عيادات متنقلة.// انتهى //16:25ت م0144