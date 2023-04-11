الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستواصل وزارة الرياضة، ممثلة بوكالة شؤون الشباب والرياضة، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في خدمة المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 100 متطوعٍ ومتطوعة.وقامت الوزارة في هذه المبادرة بتوزيع المتطوعين في أربعة أماكن رئيسة، والمتمثلة في ساحات الحرم، ومحطة الحرمين، ومطار الملك عبدالعزيز، ومواقف كُدي، وذلك للإسهام في إرشاد المصلين والمعتمرين، ومساعدة كبار السن، والمشاركة في توزيع وجبات الإفطار للصائمين.وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة التي تخصّ قاصدي المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي، إلى تسهيل أدائهم للعبادة بكل يسرٍ وسهولة، والمشاركة في إنجاح الخطط الموضوعة لشهر رمضان في الحرمين الشريفين.// انتهى //16:27ت م0145