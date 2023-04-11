جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واساستقبل دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في العاصمة العراقية بغداد ، معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور قطب مصطفى سانو .واستعرض اللقاء مجمل الأوضاع الاجتماعية والسياسية للعالمين العربي والإسلامي، وأبرز التحديات التي تواجه الخطاب الإسلامي المعتدل والجهود الداعية إلى السلم والتقارب.وأشاد دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي بأهمية دور مجمع الفقه الإسلامي الدولي في تعزيز خطاب الوحدة الإسلامية والاعتدال والتعايش السلمي والانفتاح.// انتهى //16:29ت م0146