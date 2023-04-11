مكة المكرمة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسللمكتبات العلمية أحاديث تملؤها الشجون، لما تحتويه من شغف الفكر والثقافة وأثمن الكلام والكتب، كما تحتل مساحة في قلوب روادها من حيث الاقتناء المعرفي والتحصيل العلمي وزيادة المخزون اللغوي. وعلى رأس طلائع ذلك؛ مكتبة إمام الدعوة العلمية بمكة المكرمة، والتي تأسست عام 1419 من الهجرة، ويصل عدد الكتب فيها إلى 15500 عنوان ، فيما تبلغ الخاصة منها 13000 عنوان ، كما أن مجموع كتب المكتبة تربوا على 50000 كتاب .وتفتح المكتبة أبوابها طوال أيام الأسبوع، وذلك من بعد صلاة العصر حتى العاشرة مساءً، ليستفيد منها الكثير من طلاب العلم، خاصة طلبة الدراسات العُليا في مراحل الماجستير والدكتوراة، والإسهام كذلك في نشر العلم في الداخل والخارج، كما تقدم المكتبة خدمات علمية بشتى أنواعها للباحثين والاستفادة من التقنيات الحديثة والجمع بين الأصالة والمعاصرة، كما يتم البحث عن الكتب آليًا.وتضم المكتبة بين جنباتها قسمًا للمخطوطات العلمية والنوادر، كما أن فيها مركزاً للبحث العلمي وله إسهامات عدة في تحقيق التراث الإسلامي والمنشورة إصداراته، بالإضافة إلى جناحاً خاص للمكتبات الخاصة، والتي من بينها مكتبة نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية سابقًا، الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله - ومكتبة الشيخ المحقق عبدالقادر الأرناؤوط - رحمه الله. كما إن من أشهر إصدارات المكتبة كوكبة الخطب المنيفة لمعالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وتلخيص روضة الناظر للبعلي، والوجيز في الفقه الحنبلي للدجيلي وغيرها.الجدير بالذكر بأن من يُشرف على المكتبة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونائبه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز السديس.// انتهى //16:30ت م0147