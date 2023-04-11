المدينة المنورة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسوصل فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصّلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما .وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعددٌ من المسؤولين.//انتهى//16:46ت م0151