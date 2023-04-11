الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسحقق فريق الهلال كأس البطولة الرمضانية للكرة الطائرة للسيدات التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالرياض وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق فينكس A بنتيجة شوطين دون مقابل 25/14 , 25/21 .وتوجت عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة النسائية أحلام العمري لاعبات الهلال بالكأس والميداليات الذهبية ونالت لاعبات فينكس A الميداليات الفضية فيما ذهب المركز الثالث والميداليات البرونزية لفريق بسترزوأكدت عضوة اللجنة النسائية ورئيسة اللجنة الفنية بالبطولة مها ناصر أن البطولة شهدت مستوى فني أكثر من رائع, وقالت: "شاهدنا الحماس من جميع اللاعبات حتى آخر مباراة التي تميزت بالإثارة والمتعة", معبرةً عن أملها أن تكون هناك بطولات ومشاركات قادمة تسهم في تكوين قاعدة قوية من اللاعبات لدعم وبناء منتخب قوي للسيدات.// انتهى //16:57ت م0156