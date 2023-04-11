الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، " استطلاع رأي عام " حول العادات اليومية للناس في رمضان، حيث شارك في الاستطلاع 1003 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم 67,5 %، والإناث 32,5 %.وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:هناك من يفضلون وجبة واحدة في رمضان قبل صلاة المغرب والعشاء ونسبتهم 36 %، و 34 % يفضلون وجبتين منفصلتين قبل المغرب وبعد التراويح.وعن توقيت النوم في شهر رمضان أكد 41 % من المواطنين أنهم لا ينامون بالليل، و 25% ينامون بين الساعة الواحدة والثالثة صباحاً، أما حول مشاهدة التلفاز والبرامج فبيّن 53 %من العينة أنهم لا يشاهدون التلفاز في رمضان.// انتهى //17:18ت م0157