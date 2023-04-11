أثينا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة مباحثات اليوم مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في مستهل زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية "أثينا".وجرى خلال المباحثات مناقشة سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، بما في ذلك المجال السياسي، والأمني، والاقتصادي، والطاقة، والربط الكهربائي، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.// انتهى //17:25ت م0159