الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بمقر أمانة المجلس اليوم ، , بسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة دانغ سوان زونغ.وخلال اللقاء أكد معاليه أهمية تعزيز علاقات التعاون الخليجية - الفيتنامية وسبل تطويرها في كافة المجالات، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.كما التقى معالي الأمين لمجلس التعاون في مقر أمانة المجلس اليوم , سفير جمهورية فنزويلا لدى المملكة دايفيد بيلاسكيس كارابايو.وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات بين مجلس التعاون وفنزويلا، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاءين الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق .// انتهى //17:27ت م0160