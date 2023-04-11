الدمام 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسقام معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم , بزيارة لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية والمحكمة الإدارية بالدمام بهدف الاطلاع على سير العمل ومستجداته.والتقى معاليه بأصحاب الفضيلة قضاة المحكمتين الاستئناف والإدارية وذلك عقب اطلاعه على مرافق المحكمة وما تقوم به دوائرها وإداراتها من أعمال قضائية وإدارية ، بما فيها التقاضي عن بعد الذي تُدار بها جميع الدعاوى القضائية في ديوان المظالم، وما يساند ذلك من خدمات إدارية تشغيلية.وأعرب معالي رئيس ديوان المظالم في اللقاء الذي تم مع أصحاب الفضيلة القضاة عن تقديره لما رآه أثناء الزيارة ولما تقوم به المحكمة من أعمال، مثمنًا لهم جهودهم المبذولة لتحسين وتطوير العمل ، ومؤكدًا حرصه الدائم على أن تقوم كل محكمة دورها في تضافر جهود العاملين فيها بما ينعكس على جودة وإنتاجية الأعمال ، بخاصة مع اكتمال عقد القضاء الإداري بتفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وقرب افتتاح محكمة التنفيذ الإدارية في سبيل تحقيق عدالة ناجزة .// انتهى //17:35ت م0164