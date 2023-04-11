الخرطوم 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم اتصالًا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تم خلاله استعراض مسيرة العلاقات السودانية الأمريكية ومستقبلها.واطلع رئيس المجلس السيادي وزير الخارجية الأمريكي على سير العملية السياسية بالبلاد والتحديات التي تواجهها.من جهته، أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في السودان ووعد بمساعدة بلاده في تذليل العقبات التي تقف في طريقها.// انتهى //17:53ت م0166