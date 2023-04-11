مكة المكرمة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسبدأت رحلة رخام التاسوس المستخدم في أرضيات المسجد الحرام والمسجد النبوي من موطنه الأصلي في جزيرة تاسوس باليونان بعد أن أولت قيادة المملكة العربية السعودية جل الاهتمام باستيراده لمميزاته التي تجعله خياراً مناسباً لمساحات الحرمين الشريفين والاعداد المليونية من الحجاج والزائرين والمعتمرين التي تستقبلها كل عام حيث يتميز بشدة برودته رغم الحرارة الشديدة التي قد تصل في فصل الصيف إلى ٥٠ درجة مئوية.وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية و التشغيلية و الصيانة المهندس فارس الصاعدي إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقوم بالإشراف على أعمال صيانة الرخام حيث يتم عمل جولات الصيانة الدورية للرخام بصحن المطاف والساحات الخارجية للمسجد الحرام ، من خلال القيام بمعالجة الرخام و ترميمه ومن ثم جليه وتلميعة أو استبدال الذي لم يعد صالحا للاستخدام .وقال الصاعدي "تتم الصيانة على مدار الساعة من خلال أكثر من (40) موظفاً من مهندسين وفنيين .وبين الصاعدي ان نوع الرخام المستخدم يعمل على عكس الضوء والحرارة، وهذا النوع من الرخام نادر الوجود ويتم استيراده خصيصا للحرمين الشريفين ويصل سمك الرخام المستخدم في الحرمين الشريفين إلى 5 سنتمترات حيث يمتاز عن غيره بكونه يمتص الرطوبة عبر مسامات دقيقة خلال الليل، وفي النهار يقوم بإخراج ما امتصه في الليل، وهذا ما يجعله دائم البرودة في ظل ارتفاع درجات الحرارة".وأشار إلى أنه يتم استخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها الأعمال .// انتهى //18:05ت م0168