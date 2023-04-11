عمّان 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية حكومة المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية الهاشمية البالغة 125 طنًا من التمور، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، بحضور معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بالأردن نايف الشمري.ورفع السفير السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من جهود إنسانية كبيرة لجميع المحتاجين والمتضررين حول أنحاء العالم، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع الإنسانية التي تساهم بتخفيف المعاناة على المحتاجين.ومن جهته، أثنى معالي رئيس الديوان الملكي الأردني، على الدور الإنساني الريادي الذي تقوم المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكداً أن جميع المبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة إيجابية للغاية حيث إنها تعكس متن العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.//انتهى//19:32ت م0183