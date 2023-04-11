تيرانا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3 أطنان من السلال الغذائية في محافظة بولتشيزا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 240 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بألبانيا للعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 2.000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//19:33ت م0184