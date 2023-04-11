الحديدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة من 22 حتى 28 مارس 2023م، ضخ 437,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 437,500 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 30 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء توزيع 120 حقيبة لنظافة الحمامات، استفاد من تلك الخدمات 9,800 فرد .//انتهى//19:33ت م0185