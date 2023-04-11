اجتماعي / مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يضخُّ أكثر من 800 ألف لتر من المياه في مديرية الخوخة بالحديدة خلال أسبوع
الثلاثاء 1444/9/20 هـ الموافق 2023/04/11 م واس
الحديدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 22 حتى 28 مارس 2023م، ضخ 437,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 437,500 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 30 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء توزيع 120 حقيبة لنظافة الحمامات، استفاد من تلك الخدمات 9,800 فرد .
//انتهى//
19:33ت م
0185