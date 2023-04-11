إسلام آباد 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسلقي أربعة جنود من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهم اليوم خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر إرهابية في منطقة "كوشلاك"، بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة أن فرقة من قوات الأمن كانت تنفذ عملية تمشيط أمني في المنطقة، وتعرضت لهجوم مفاجئ من جانب عناصر إرهابية ما أدى إلى مقتل أربعة جنود.وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على أحد الإرهابيين خلال تبادل إطلاق النار.// انتهى //19:33ت م0186