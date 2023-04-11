مقديشو 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأعلنت مصادر عسكرية صومالية اليوم سيطرة جنود من القوات الصومالية الخاصة على منطقة "علي أفرح" في إقليم غلغدود بوسط الصومال التي كانت تحت سيطرة حركة الشباب الإرهابية.وأكدت مصادر عسكرية ميدانية "أنهم دخلوا إلى المدينة من دون قتال بعد هروب مقاتلي حركة الشباب منها متعهدة بمواصلة العمليات حتى يتم تحرير البلاد كلها من حركة الشباب".ويأتي هذا التقدم بعد إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية مؤخرًا بدء المرحلة الثانية من الحرب على حركة الشباب في بعض مناطق ومديريات البلاد.// انتهى //19:34ت م0187