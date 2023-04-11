الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسحقق فريق "الجوارح" لقب بطولة الكرة الطائرة بعد تغلبه على فريق "زعبيل" بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في ختام منافسات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية المقامة حالياً في الإمارات.وحسم فريق "الجوارح" نتيجة اللقاء في المباراة النهائية بالفوز في الأشواط الثلاث 25-17 و25-18 و25-16 على الترتيب، واستطاع بذلك تعويض خسارة اللقب في النسخة الماضية أمام فريق "الإمبراطور" ونجح في تحقيق فوز سهل على فريق "زعبيل" بفضل تألق جميع لاعبيه في الإعداد الجيد والضرب الساحق وحوائط الصد أمام المحاولات الهجومية من فريق زعبيل الذي ظهر لاعبوه بعيدين عن مستواهم المعروف الذي قدموه على مدار مبارياتهم في البطولة.وقام بتتويج الفائزين كل من أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة سعيد حارب ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي الفريق محمد أحمد المري ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة ناصر أمان آل رحمة ومدير الدورة حسن المزروعي مدير الدورة، حيث تم تتويج فريق الجوارح بكأس بطولة الكرة الطائرة، ونال فريق زعبيل ميداليات المركز الثاني فيما حصل فريق الإمبراطور على ميداليات المركز الثالث.وعلى مستوى الجوائز الفردية، فاز محمد عبد العزيز من فريق "إتش إم اس" بجائزة أفضل لاعب مواطن، وكارلوس سيلفا لاعب فريق الجوارح بجائزة أفضل إرسال، وليوناردو ماتينيز من فريق زعبيل أفضل ضارب، ولوكاس كوذاب من فريق الجوارح أفضل معد، وزميله بالفريق جافيز اكتافو أفضل حائط صد، فيما حصد جابرييل دا سيلفا لاعب الجوارح على جائزة أفضل لاعب شامل في البطولة.وشهد الحفل الختامي للنسخة العاشرة، تكريم الحكام الذين أداروا المباراة النهائية وهم الحكم الدولي حامد الروسي، والحكم الدولـي إسماعيل إبراهيم، والحكم الدولـي خالد راشد والحكم الدولي محمد الدولة، كما تم تكريم الرعاة الرئيسيون للدورة وشركاء نجاحها.وثمن أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي الذي أطلق ودعم ورعى هذه الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، مؤكداً أن النسخة العاشرة من الدورة شهدت نجاحاً منقطع النظير بشهادة الجميع وكان مسك الختام بنهائي كبير لبطولة الكرة الطائرة التي تميزت بالمستوى الفني الرائع.وشهدت النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضي مشاركة دولية واسعة لرياضيين من مختلف قارات العالم الذين شاركوا في بطولة الكرة الطائرة، وفي بطولة ند الشبا الدولية للبادل، وكذلك المشاركين في فئة الاتحاد الدولي للبادل (الذهبية)، كما شهدت بطولات القوس والسهم والمبارزة والجوجيتسو والجري والدراجات مشاركة واسعة لرياضيين توافدوا من خارج الدولة للمشاركة في هذه البطولات.// انتهى //19:34ت م0188