عكار 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 39 طنًا من السلال الغذائية للّاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف بمحافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 3.000 فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان.//انتهى//19:35ت م0189