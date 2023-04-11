دكا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 345 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة غوينغات بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.374 فردًا.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم .//انتهى//19:35ت م0190