ولاية غرب دارفور 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 250 حقيبة إيوائية للفئات الأكثر إحتياجًا في قرية زغاوة بمدينة الجنينة في ولاية غرب دافور بجمهورية السودان، استفاد منها 634 فردًا.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم.//انتهى//19:35ت م0191