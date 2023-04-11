أنجمينا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 25 طنا و350 كيلوغراما من السلال الغذائية في مدينة أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 2.340 فردا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية تشاد لعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//19:36ت م0193