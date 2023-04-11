جاكرتا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع السلال الغذائية بجمهورية إندونيسيا 2023م.حيث جرى توزيع 20 طنًا و 847 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مناطق ديماك، وكودوس، وسيمارانغ بمقاطعة جاوة الوسطى، استفاد منها 2024 فرداً بواقع 500 أسرة.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في إندونيسيا الذي يهدف إلى توزيع 6,687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33,435 فرداً في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.//انتهى//19:38ت م0194