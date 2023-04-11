القاهرة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستأهل فريق الأهلي إلى الدور النهائي من بطولة الدوري المصري لكرة السلة، بعد فوزه مجدداً على الزمالك بنتيجة (91 - 59)، في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من الدور نصف نهائي للبطولة.ومن المقرر أن يواجه الأهلي في الدور النهائي نظيره الاتحاد السكندري الذي تخطى سموحة في الدور نصف النهائي بنتيجة (108 - 79).يذكر أن الأهلي كان قد تغلب على الزمالك في الجولة الأولى بنتيجة (72 - 61)، قبل أن يكرر فوزه في الجولة الثانية بنتيجة (79 - 48).// انتهى //19:39ت م0195