سكاكا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسنظمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف مسابقة في القرآن الكريم والسنة النبوية في ثلاث مسارات، استهدفت ذوي السجناء والمفرج عنهم، في مسارات: حفظ جزء كامل، وحفظ سورة الملك، وأذكار الصباح والمساء من كتاب حصن المسلم.وكشف المدير التنفيذي للجنة تراحم بالجوف عبدالرحمن البراهيم أن المسابقة تأتي ضمن برامج اللجنة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تنمية وتطوير مهارات المستفيدين في القرآن والسنة، وإذكاء التنافسية لهم بجوائز نقدية تبلغ إجماليها 3500 ريال موزعة على تسعة مراكز مختلفة.واستقبلت المسابقة تسجيل ما يزيد عن 20 متنافس ومتنافسة في المسارات كافة من مختلف الفئات العمرية، فيما ستجرى جلسات التحكيم عبر لجان مختصة في سكاكا والقريات.// انتهى //20:12ت م0200