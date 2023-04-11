جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسنظَّم البنك الإسلامي للتنمية مؤخراً، بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، ورشة عمل إقليمية لمناقشة النتائج الأولية لدراسة رسم الخرائط التي تحلل الدوافع الأساسية للتكامل الإقليمي في آسيا الوسطى.وناقشت الورشة تحديد المجالات المتخصصة،التي تغطي كازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، واستناداً إلى نتائج حلقة العمل يخطط البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه لصياغة برنامج إقليمي جديد لآسيا الوسطى بعنوان: برنامج الاتصال في آسيا الوسطى، حيث يركز على قطاعات الاتصال الرئيسية بما في ذلك النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك التجارة وتنمية القدرات.وأكد رئيس المركز الإقليمي لبنك التنمية الإسلامي في ألماتي بكازاخستان، إبراهيم شكري، أن هذه الشراكة بين المنظمات الثلاث تأتي في الوقت المناسب؛ لما تواجهه منطقة آسيا الوسطى من تحديات بسبب تفاقم الصراع المستمر في أوروبا الشرقية الذي أثر على المنطقة بأسرها من خلال مختلف القنوات، بما في ذلك التجارة والاستثمارات وحركة الأفراد والتحويلات وتشديد الأوضاع المالية؛ ما أدَّى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الأساسية.حضر ورشة العمل 20 مسؤولاً من دول آسيا الوسطى،هي: كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وتركمانستان، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق تنمية المانحين.// انتهى //20:39ت م0201