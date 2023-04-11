الرباط 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المغربي راشد الطالبي العلمي، بالرباط اليوم، رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فوري، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني.وتناولت مباحثات الجانبين استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لتشمل مجالات أوسع، والدفع بمسار التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في كلا البلدين، وتعزيز التشاور والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:47ت م0207