مكة المكرمة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسنبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة،مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 6 من مساء غدٍ .// انتهى //22:13ت م0218