الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واستستهدف جمعية تنمية المجتمعات الريفية (ريف) التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في حملتها "الخير.. خيرين" خلال شهر رمضان المبارك، تفطير أكثر من 4000 صائم.وأكد المدير التنفيذي للجمعية أسامة آل زعير، أن الجمعية تراعي ضمن معايير اختيار الوجبة وإعدادها وتكاملها وغِناها بحيث تشتمل على متطلبات الإفطار الأساسية والمتكاملة.وبيَّن أن الحملة تسعى إلى تحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في شقين أساسيين: إفطار الصائمين وإعالة الأسر المحتاجة والمتعففة في شهر الخير، إضافة إلى إعانة وتمكين السيدات القائمات على إعداد تلك الوجبات.// انتهى //22:14ت م0219