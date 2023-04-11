مكة المكرمة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد، "تنبيهاً متقدماً" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تصحبها رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول وتساقط البرد، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتشمل العاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم وبحرة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 6 من مساء غدٍ.// انتهى //22:24ت م0221