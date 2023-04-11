أبها 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسنَفَّذَت صحة عسير مبادرة "لصحتك في رمضان" عبر مسار وعي لمبادرة أجاويد، وذلك من خلال مشروع يقدمه يوميًّا نخبة من أطباء وطبيبات الأسرة وأطباء متخصصين في مجالات مختلفة.وتأتي المبادرة بهدف تغطية موضوعات يحتاج إليها الصائم في شهر رمضان، و تستهدف نحو 20 ألف مستفيد، عن طريق نشر وبث حلقاتها في منصات صحة عسير الرسمية و بوسائل منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث تضاف هذه المبادرة إلى سلسلة المبادرات التي نفَّذتها صحة عسير ضمن مبادرة أجاويد.// انتهى //22:26ت م0222