المدينة المنورة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسوسَّعَت مجموعة stc قدرات شبكتها بنسبة 18٪ في المدينة المنورة تلبيةً للطلب المتزايد ولتواكب ارتفاع أعداد الزوار والمعتمرين الذي تشهده المدينة خلال ذروة موسم العمرة في شهر رمضان المبارك.ونجحت stc بتقديم خدماتها وتقنياتها المطورة لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المدني عبر جاهزية البنية التحتية الرقمية،حيث شهدت هذا العام ارتفاعًا غير مسبوق في عدد عملاء التجوال الدوليين الذين قدموا إلى المملكة للزيارة والعمرة، حيث سجلت خلال هذا الشهر ارتفاعًا يفوق 13% عن الأعوام الماضية. وسجلت ارتفاعًا في حجم حركة بيانات "الإنترنت" يفوق الـ 90% في الحرم المدني، وتم تمرير أكثر من ثلث حركة "الإنترنت" عبر تقنية الجيل الخامس بزيادة 130% عن العام الماضي.وسجلت stc ارتفاعًا في الحركة الصوتية بأكثر من 22% في المدينة المنورة مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد المستخدمين،وتعكس هذه الأرقام الكفاءة التشغيلية العالية للشبكة ومؤشرات الأداء القياسية.وتعمل مجموعة stc باستمرار على توفير تجربة مميزة لضيوف الرحمن، من خلال جاهزية وتطوير بنيتها التحتية الرقمية للمسجد النبوي الشريف ولاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز المواقع كافة لخدمة المعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد النبوي بما يضمن تقديم تجربة رقمية مميزة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.//انتهى//22:27ت م0223