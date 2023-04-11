طرابلس 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسالتقى رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل.واستعرض اللقاء - الذي حضره أعضاء المفوضية- آخر مستجدات العمليات الانتخابية المخطط لها هذا العام، إضافة إلى سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقًا للمعايير الدولية.// انتهى //22:39ت م0226