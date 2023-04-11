سياسي / رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا يلتقي سفيرةَ المملكة المتحدة لدى ليبيا
الثلاثاء 1444/9/20 هـ الموافق 2023/04/11 م واس
طرابلس 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس
التقى رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل.
واستعرض اللقاء - الذي حضره أعضاء المفوضية- آخر مستجدات العمليات الانتخابية المخطط لها هذا العام، إضافة إلى سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقًا للمعايير الدولية.
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22:39ت م
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