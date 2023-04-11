رفحاء 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسنظَّمَت جمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء اليوم، حفل الإفطار الرمضاني لأكثر من 100 متطوع يقومون يوميًّا بتوزيع وجبات الإفطار الرمضاني على المسافرين ومراجعي الطواريء والمناوبين في مستشفى رفحاء المركزي، وذلك بحضور محافظ رفحاء فراج العماني.وأكدت الجمعية، أهمية ومكانة العمل التطوعي، والرسالة التي يحملها، وأن العمل التطوعي يحظى بعناية واهتمام من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في المجتمع المحلي في مناطق المملكة كافة، ونقل الصورة الحقيقية لدور العمل التطوعي، وما تمتلكه رسالته من دور محوري في مسيرة العطاء الوطني.// انتهى //22:44ت م0229