أبها 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسنفَّذَت صحة عسير عبر فريق مركز التأهيل الطبي مبادرة تحسين جودة الحياة ضمن مبادرة أجاويد من خلال عيادة لفحص وتقييم وتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية والتثقيفية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بتقديم الخدمة الطبية والجلسات العلاجية وصرف مستلزمات طبية لهم، وقد استفاد من تلك المبادرة ما يقارب 110 مستفيدين، حيث تضاف هذه المبادرة إلى سلسلة المبادرات التي نفذتها صحة عسير في مبادرة أجاويد.// انتهى //23:32ت م0237