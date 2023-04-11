اقتصادي / صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني هذا العام 2023
الثلاثاء 1444/9/20 هـ الموافق 2023/04/11 م واس
لندن 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس
كشف صندوق النقد الدولي IMF عن توقعاته لانكماش الاقتصاد البريطاني هذا العام 2023 م بنسبة 0.30 %، ليسجل أدنى معدل نمو ضمن مجموعة الدول الصناعية الكبرى G20.
ويأتي هذا في سياق توقعات الصندوق السابقة بشأن أداء الاقتصاد البريطاني هذا العام، حيث قدر سابقاً انكماشاً هذا العام بنسبة 0.6 %، فيما يعاود النمو العام المقبل بنحو 1.0% .
وعزا خبراء الصندوق ذلك التراجع إلى عدة عوامل؛ أبرزها: تعرض الاقتصاد البريطاني لارتفاع أسعار الغاز والفائدة، وتباطؤ الأداء التجاري عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي.
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