لندن 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسكشف صندوق النقد الدولي IMF عن توقعاته لانكماش الاقتصاد البريطاني هذا العام 2023 م بنسبة 0.30 %، ليسجل أدنى معدل نمو ضمن مجموعة الدول الصناعية الكبرى G20.ويأتي هذا في سياق توقعات الصندوق السابقة بشأن أداء الاقتصاد البريطاني هذا العام، حيث قدر سابقاً انكماشاً هذا العام بنسبة 0.6 %، فيما يعاود النمو العام المقبل بنحو 1.0% .وعزا خبراء الصندوق ذلك التراجع إلى عدة عوامل؛ أبرزها: تعرض الاقتصاد البريطاني لارتفاع أسعار الغاز والفائدة، وتباطؤ الأداء التجاري عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي.// انتهى //23:42ت م0242