مكة المكرمة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة غدًا في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.// انتهى //23:44ت م0243