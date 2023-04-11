الدرعية 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسرفع صاحبُ السموِّ الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، الشكرَ والتقديرَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة.وأعرب سموُّ محافظِ الدرعية عن تقديره لسموِّ وزيرِ الداخلية، ولسموِّ أميرِ منطقة الرياض، ولسموِّ نائبِه، واعتزازه بالثقة الملكية، راجيًا الله - عز وجل- أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، متطلعًا لخدمة الدين والملك والوطن.// انتهى //23:57ت م0244