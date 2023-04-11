القدس المحتلة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين في أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى، وثالث تم اعتقاله بعد اقتحام بلدة العيسوية، مبيّناً أن الاحتلال أبعد اليوم ستة فتية عن الأقصى، وذلك بمنعهم من دخوله.في ذات السياق، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، على مجموعة من الشبان، عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، كما اقتلع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في مدينة نابلس، في إطار اعتدءاتهم اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم.// انتهى //00:02ت م0003