المدينة المنورة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسوصل جلالة السلطان حاج حسن البقيه،سلطان بروناي دار السلام، إلى المدينة المنورة الليلة؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.وكان في استقباله لدى وصوله محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, ونائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //00:23ت م0005