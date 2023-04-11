أبها 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأنهت أمانة منطقة عسير، مشروع تطوير ضفاف وادي" المنسك" بأبها، الذي يأتي ضمن مشروعات تطوير مستوى الخدمات في مجال البنية التحتية وجودة الحياة.ويحتوي المشروع على ممشى بطول ثلاثة كيلومترات و بمساحة إجمالية تقدر بـ٣٥ ألف متر مربع، منها مساحات خضراء تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، إضافة إلى إنشاء مسجد بالشراكة الاجتماعية تحت إشراف الأمانة، ودروات مياه ومقهى وملعب لكرة قدم.// انتهى //00:24ت م0006