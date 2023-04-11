جدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسنبَّه المركز الوطني للأرصاد الثلاثاء، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وجريان السيول، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، تشمل تأثيراتها محافظة رابغ والأجزاء الساحلية، مبيناً أن الحالة بدأت اليوم، وتستمر حتى الساعة 12 ظهراً.كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة جدة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج ، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم غد.// انتهى //00:27ت م0007