عرعر 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسوزَّعت جمعية الدعوة والإرشاد بالعويقيلة، بالحدود الشمالية 24110 وجبات إفطار للصائمين خلال العشرين يومًا الماضية من شهر رمضان المبارك ، بمعدل 1206 وجبات يوميًّا توزع على 4 مواقع للإفطار ، مجهزة بمصليات تابعة للجمعية.وأوضحت الجمعية أن 70 متطوعًا ومتطوعةً يشاركون في تغليف وتوزيع وجبات الصائمين يوميًّا بمشروع الإفطار؛بهدف إحياء السنة، واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات، وكسب أجور الصائمين.من جانب آخر، سيَّرت الجمعية خلال الأيام الماضية 20 حافلة مجانية لأداء العمرة، تقل 1020 معتمرًا ومعتمرةً، وذلك ضمن برنامج "العمرة الدعوية".// انتهى //00:40ت م0013