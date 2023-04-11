لندن 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، أمس، في ذهاب ربع نهائي منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وقطع مانشسترسيتي شوطاً مهماً نحو بلوغ الدور نصف النهائي للمسابقة،حيث يخوض لقاء الإياب بأريحية كبيرة.وسجل الأهداف كلٌّ من الإسباني رودري، والبرتغالي برناردو سيلفا، والنروجي إرلينغ هالاند في الدقائق (27، 70، و76).// انتهى //00:43ت م0014